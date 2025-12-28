Cierra el sector agrícola un 2025 de desafíos en el Valle del Mayo

Como un 2025 atípico, así definió el Distrito de Riego del Río Mayo lo que fue el presente año, al pasar de registrar una sequía extrema, a contar con una temporada con abundantes lluvias, pero sin precios para comercialización de algunos cultivos, lo que dejó desánimo e incertidumbre para productores.

Rafael Valdez Avilés, gerente de operaciones del Distrito de Riego, recordó cómo se empezó el año con limitantes en los cultivos ante los bajos volúmenes de agua, sin embargo, con un cierre de año en el que también los precios para la comercialización de los cultivos dejaron huella.

"Tuvimos un 2025 distinto, nunca nos habíamos enfrentado a un panorama similar, en el que la incertidumbre viniera del productor; pese a que hubo un verano bondadoso en lluvias, pudimos percibir que el productor no estaba con mucho ánimo para establecer los cultivos", relató.

Como datos a considerar, explicó que han sido factores como los financiamientos limitados y la falta de precios para comercializar, lo que ha generado un desánimo nunca antes visto en el productor.

"Un 2025 muy complicado, tuvimos una sequía extrema con resultados no muy buenos en la comercialización, después entramos a un ciclo 2025-2026 con agua, pero sin precios, situaciones que si han impactado", reveló.

Pese a las adversidades, confío en que para el 2026 se tendrá mejoría para el sector agrícola, en el que las condiciones mejoren y se logre recuperar los años bondadosos del campo.