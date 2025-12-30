Ganaderos de Navojoa esperanzados en un buen 2026

Luego de un 2025 con altibajos, caracterizado por reducidos precios en la comercialización y en su momento por las condiciones de sequía, el sector ganadero de Navojoa confía que se tenga un 2026 productivo, definió el presidente de la Asociación Ganadera local, Agustín Ruiz.

El representante de los ganaderos, recordó que el primer semestre del año se distinguió por una sequia historica, la cual arrastraba el impacto de los ultimos dos años, por lo que se tuvo que invertir en pastura e incluso se requirió el trasladar agua, lo que generó un mayor gasto de producción.

Afortunadamente, dijo que fue el segundo semestre del año donde se tuvo un cambio radical, gracias a las lluvias que llegaron a reducir el impacto acumulado, en el que el panorama cambio totalmente.

"Esto significa que el año que viene probablemente no se tengan carencia de pastura y agua, nos va permitir no tener gastos tan fuertes o extraordinarios, por lo menos en los primeros seis meses del 2026", resaltó.

En cuanto a la comercialización, enfatizó que se tuvo el impacto por el cierre de la frontera, manteniendo precios con base al mercado nacional, lo que tiene un diferencial de casi el 50 por ciento menos en comparación con la exportación, dejando de percibir ingresos altos para el productor e impactando a muchos.

Pero a pesar de haber sido un año de adversidades, mencionó que la esperanza persiste porque el 2026 sea de recuperación para el sector productor, en el que los precios mejores y no se presente de nueva cuenta una sequía excepcional.

"Ya el 2025 está por concluir, ahorita estamos en el ciclo 2025-2026 y la esperanza es para que este nuevo semestre tengamos recuperación", culminó.