Presas se recuperan en Sonora

El almacenamiento total en las Presas de Sonora es de 2 mil 709 millones de metros cúbicos, cuando en 2025 el volumen era de mil 318 millones de metros cúbicos.

El Organismo de Cuenca del Noroeste informó que las Presas se encuentran al 31.4 por ciento al 28 de enero de 2026, todavía por debajo del 50 por ciento.

En un recorrido realizado por la Presa “El Oviáchic” se pudo observar un incremento en el volumen de almacenamiento, aunque el panorama sigue siendo crítico.

Aun cuando está garantizada el agua para el consumo humano y para el presente ciclo agrícola, las lluvias registradas no han sido suficientes.

Pescadores del embalse señalaron que los trasvases de agua de “El Novillo” a “El Oviáchic”, destinados al uso agrícola, han contribuido a cambiar el panorama de sequía. Incluso comentaron que las aguas ya cubrieron el panteón del viejo Buenavista, aunque todavía se pueden ver las ruinas de la escuela y la iglesia.

De acuerdo con datos del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), el Sistema de Presas está al 29.1 por ciento de su capacidad total, con un volumen almacenado de 2 mil 041 millones de metros cúbicos.

NIVELES DE LAS PRESAS

“El Oviáchic” está al 20.9 por ciento, con 674.4 millones de metros cúbicos.

“El Novillo” está al 30.0 por ciento, con 907.4 millones de metros cúbicos.

“La Angostura” se encuentra al 60.3 por ciento, con 459.2 millones de metros cúbicos.

USO AGRÍCOLA

El volumen de agua autorizado para el presente ciclo agrícola está garantizado; hasta la fecha se han autorizado alrededor de 140 mil hectáreas de las 162 mil previstas para el ciclo agrícola 2025-2026.