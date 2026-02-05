Proyectan nuevas obras

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Vienen nuevas obras del Plan Nacional de Tecnificación, donde en el Valle del Yaqui se invertirán 640 millones de pesos durante este 2026.

Rodolfo Castro Valdez indicó que trabajan coordinadamente con el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) en la planeación de las acciones de este ejercicio.

El director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua señaló que se invertirá principalmente en nivelación de terrenos y tecnificación de riegos.

Resaltó que las obras proyectadas para 2025 concluyeron al cien por ciento, con una inversión total de 500 millones de pesos en trabajos, como revestimiento de canales, pozos, plantas de bombeo y nivelación de tierras.

Apuntó que en este 2026 se proyecta avanzar en la tecnificación de riego en un área de dos mil hectáreas y en la nivelación de terrenos, con una inversión tripartita.

Detalló que en la tecnificación de riegos de hasta diez hectáreas, el Gobierno cubre el costo total, mientras que de diez a 35 hectáreas el productor cubre el 50 por ciento del costo.

Subrayó que ya hay solicitudes y la ventanilla permanecerá abierta hasta marzo.

En total, en el Valle del Yaqui se ejercerán más de 3 mil millones de pesos.