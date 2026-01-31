México refuerza combate al gusano barrenador con moscas estériles y coordinación con Estados Unidos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Gobierno de México intensificó las acciones para contener y revertir el avance del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que representa un alto riesgo para la sanidad pecuaria. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmó que la reciente decisión de Estados Unidos de reforzar la dispersión de moscas estériles en la franja fronteriza es consistente con la estrategia técnica planteada por México desde noviembre de 2025.

En un comunicado, la dependencia explicó que desde finales del año pasado propuso la liberación de insectos estériles como medida clave para contener los frentes de avance de la plaga, especialmente en zonas con mayor riesgo de desplazamiento hacia nuevas áreas ganaderas. Esta estrategia forma parte del plan de acción conjunto firmado por ambos países en agosto de 2025.

OPERATIVO ESPECIAL EN ESTADOS CLAVE

La Sader informó que, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), puso en marcha un operativo especial el 26 de diciembre de 2025 en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y parte de San Luis Potosí. El objetivo es frenar el avance del gusano barrenador y evitar su expansión.

Las acciones incluyen capacitación a productores, curación de heridas en el ganado, tratamientos preventivos, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y visitas de notificación a unidades de producción. Además, se implementaron medidas de movilización segura del ganado con inspecciones y tratamientos, en coordinación con gobiernos estatales, organizaciones ganaderas, la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad locales.

COORDINACIÓN BIENACIONAL Y SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Del lado estadounidense, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) anunció que mantendrá la dispersión semanal de alrededor de 100 millones de moscas estériles, reubicando aeronaves para reforzar la cobertura a lo largo de la frontera. Las operaciones se extenderán hasta 50 millas dentro de Texas, colindantes con Tamaulipas, donde se han detectado 21 casos.

En México, un decreto publicado en diciembre activó el dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal. De acuerdo con Senasica, el país acumula 14 mil 783 casos desde noviembre de 2024, con 799 activos al 29 de enero. Chiapas lidera el registro, seguido de Oaxaca, Veracruz y Yucatán, mientras que en la frontera norte los casos siguen siendo limitados.