  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
Agrícola

Cosecha de mandarina en Valle del Yaqui: Una labor de destreza y calidad

En el huerto de Sonora, trabajadores locales y veracruzanos colaboran para llevar la mandarina sonorense al mundo

Ene. 30, 2026
En las inmediaciones del Campo 60, el aroma cítrico anuncia la continuación de una de las temporadas más esperadas en el Valle del Yaqui: la cosecha de mandarina.

Este huerto de árboles perenes no solo es fuente de un manjar natural, sino el escenario donde la destreza de manos locales y foráneas se une para llevar calidad sonorense al mundo.

LA DESTREZA

Bajo el sol del valle y al compás de la música que sirve de inspiración para una jornada de 09:00 a 17:00 horas, los jornaleros ejecutan un trabajo de precisión.

El veracruzano, Demis Méndez González, quien llegó al Valle el pasado 8 de enero para su segunda temporada, explica que el uso de tijeras especiales es vital, ya que un corte correcto garantiza la durabilidad de la fruta.

En el campo, la fuerza no es exclusividad masculina. Idais Álvarez Pacheco, una joven veracruzana de 19 años, forma parte del equipo que trabaja intensamente hasta que la cosecha concluye en febrero, demostrando la capacidad de la mujer en las labores agrícolas.

ALIANZA DE TALENTO: LOCALES Y VERACRUZANOS

Ricardo Fuentes Sauceda, encargado del huerto, detalló que la fuerza laboral está compuesta por una estratégica mezcla: 55 trabajadores locales procedentes del Campo 19 y 30, así como de Ciudad Obregón, sumados a 30 jornaleros originarios de Veracruz.

Fuentes Sauceda destacó la impresionante destreza de los trabajadores veracruzanos, quienes, acostumbrados a los terrenos montañosos de su estado, encuentran en la planicie del Valle del Yaqui el escenario ideal para duplicar el rendimiento. Mientras un trabajador promedio llena una cantidad estándar, los originarios de Veracruz logran completar entre 4 y 6 cajas de 450 kilos cada una.

CALIDAD DE EXPORTACIÓN

El éxito de este huerto no es casualidad; requiere de un cuidado meticuloso para alcanzar estándares de primera calidad. Gracias a este esfuerzo, Ricardo compartió que la mandarina del huerto a su cargo no solo abastece el mercado local de Ciudad Obregón, sino que cruza fronteras para posicionarse en mercados internacionales de alta exigencia como Estados Unidos y Japón.

