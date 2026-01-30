Registra el Valle del Mayo un acumulado de apenas 96 horas frío

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El registro de horas frío en el Valle del Mayo sigue lejos de lo que se requiero, esto al acumularse un promedio de apenas 96 horas en lo que va de la temporada invernal, lejos aún de las 600 horas que se requieren para el proceso de desarrollo de algunos cultivos, principalmente el trigo.

Según autoridades del Distrito de Riego Río Mayo, las estaciones que se tienen en la región, han reportado acumulados que rondan entre las 34 y las 172 horas, números muy por debajo de lo que se tenía en ciclos anteriores.

Como ejemplo, la estación Ejido 21 de Marzo, que acumula 74 horas, así como la estación Chihuahuita con 106 horas, mientras que Capetamaya, como una de las de mayor acumulado, en el que apenas se tienen 172 horas, esto con fecha de corte al 30 de enero.

Informaron que aunque el acumulado de horas frío ha ido en incremento, el registro sigue estando muy limitado, lo que ha generado cierta preocupación, al poder impactar directamente en los rendimientos del trigo.

"El tema sigue por debajo de lo que se proyectó, esto como consecuencia de los días cálidos que se han tenido en la temporada y que no han beneficiado a los cultivos; en los últimos días se ha sentido un clima más frío, pero sin el impacto deseado", abundaron.

Cabe destacar que esta misma situación se vive en el Valle del Yaqui, en el que las horas frío alcanzan un promedio de 100 hasta los días últimos de enero, lo que ha generado incertidumbre en productores.