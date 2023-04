Por falta de precio de trigo, agricultores pudieran dejar de cosecharlo

Los productores de trigo del sur de Sonora han advertido de la posibilidad de no cosechar sus cultivos dejándolos en pie, de no darse solución a su demanda de apoyos a la comercialización, lo que sería un hecho sin precedente, manifestó el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste ( Alcano ), Abel Castro Grijalva .

"Esto no lo digo yo, me lo están diciendo algunos productores socios de Alcano, quienes estiman que no van a salir adelante con sus costos, incluso si el precio del trigo es de 5 mil 200 pesos la tonelada, como se ha venido manejando", comentó en entrevista el líder de los agricultores del sector social del Yaqui y Mayo.

Castro Grijalva reveló que las primeras trillas del cereal deberían llevarse a cabo este sábado 15 de abril, en un predio ubicado en el block 1705 del Valle del Yaqui, sin embargo, el propietario está en la disyuntiva de decidir si levanta su cosecha o la deja en pie, ante la incertidumbre del precio, el cual debe definirse a más tardar este vienes 14 por parte del Gobierno Federal.

Mencionó que si los productores se deciden por cosechar aún sin precio, se enfrentarán a tener que pagar los costos de la maquila por la realización de la trilla y el flete, entre otros gastos inherentes a esta parte del proceso de producción, que con el precio actual del trigo difícilmente podrían solventar.

El presidente de Alcano, advirtió que si se deciden por trillar, en lo que se define el precio, deben hacer entrega de su producto en alguno de los centros de acopio, donde se arriesgan a que se dé un mal manejo del grano, pues estarían a merced de diversos factores, que no siempre son convenientes para el productor.

Para quienes lo ven desde fuera, dijo, tal vez el problema no sea tan fuerte, pero realmente es una situación tan grave que no tiene precedente, ya que nunca había sucedido que llegaran al inicio de la cosecha sin que el gobierno hubiera salido a respaldarlos.

Aseguró que si se hace un estudio, la situación le pegará a todos los sectores, comenzando con los mismos agricultores, pero siguiendo con los proveedores de servicios como la trilla, los fleteros, mecánicos agrícolas, quienes venden el diésel, y en general, a todo el comercio del sur de Sonora que depende en gran medida de la actividad agrícola.