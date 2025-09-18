Pescadores del sur de Sonora están endeudados, pero salen por el camarón

Más de 3 mil pescadores del sur de Sonora saldrán este viernes a la captura del camarón al levantarse la veda, con la expectativa de tener una buena temporada que les permita recuperarse de uno de los años más difíciles.

El presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, Ramón Valenzuela Ruelas, informó que muchos trabajadores del mar están endeudados debido a que el año pasado se tuvo un promedio de captura de solamente 30 kilos por embarcación.

"Estuvo muy mala la temporada y no alcanzamos a pagar redes. Es la deuda que traemos arrastrando, pero esperemos, con el favor de Dios, que abonemos gracias a una buena pesca", externó.

Recordó que 15 años atrás se capturaban hasta 200 kilos por panga, pero poco a poco, debido a diversos factores como la sobreexplotación, fue disminuyendo hasta los muy bajos resultados actuales.

"Antes la zafra camaronera era tan buena que, incluso, los hijos de los pescadores no querían estudiar. Pero todo se fue abajo, las cosas cambiaron notablemente y ahora los muchachos sí estudian, porque la pesca ya no deja", explicó.

Con respecto al tamaño y calidad del camarón, Valenzuela Ruelas informó que son "buenos, aceptables, pero ojalá haya en buena cantidad".

Finalmente, el dirigente cooperativista comentó que, a pesar de todos los problemas y dificultades del sector, se espera una buena reactivación económica, gracias a que la pesquería del llamado "oro rosado" continúa representando la principal en esta zona.