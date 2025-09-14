Buscan incrementar pariciones de ganado

Para incrementar el porcentaje de pariciones de ganado el Ayuntamiento de Cajeme impulsa un programa de manejo de agostaderos "Una vaca, un becerro al año"

Rubén Gastum Vargas, indicó que se proyecta pasar del 35 al 60 por ciento en el número de pariciones.

El director de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural en Cajeme apuntó que para ello se capacita y apoya a los ganaderos de la región, ya que se requiere un manejo integral.

Es decir que abarque todos los aspectos de su salud, alimentación en el ciclo reproductivo, para que pueda concebir y parir de forma consistente., explicó.

Apuntó que durante este último trimestre se brindará capacitará a los productores para alcanzar un manejo regenerativo en los ranchos.

Sequía

Vargas Gastelum indicó que además el Ayuntamiento de Cajeme a apoyado al sector ganadero para hacer frente a la sequía gestionando la distribución de este apoyo a pequeños productores de la región.

A través de la Unión Ganadera Regional de Sonora se han entregado más de 25 mil kilos de alimento y se proyecta continuar el programa de entrega de alimento para mitigar los efectos de la prolongada sequía.