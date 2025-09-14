  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Llega agua a presas

Las aportaciones en la primera quincena de septiembre ya rebasaron la media mensual con 520.5 millares de metros cúbicos

Sep. 14, 2025
Llega agua a presas

Las aportaciones en la primera quincena de septiembre ya rebasaron la media mensual con 520.5 millares de metros cúbicos

Se mantienen las aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui.

De acuerdo con datos del Distrito de Riego del Río Yaqui en la primera quincena de septiembre se superó la media de 473.6 millones de metros cúbicos, registrando al 14 de septiembre 520.5 millares de metros cúbicos.

En total en el presente ciclo agrícola 2024-2025 se han recibido mil 146 millones de metros cúbicos, contra una media anual de 3 mil 041 millones de metros cúbicos.

Las presas están al 26.0 por ciento de su capacidad total con un almacenamiento de mil 823.8 millones de metros cúbicos., es decir 434.7 millones de metros cúbicos más que el año pasado.

La presa el Oviáchic está al 13.7 por ciento con un almacenamiento de 440.6 millones de metros cúbicos.

Mientras que el Novillo está al 37.5 por ciento con mil 131.4 millones de metros cúbicos y la Angostura al 33.1 por ciento con 251.8 millones de metros cúbicos

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Prioritario, el uso eficiente del agua
Agrícola

Prioritario, el uso eficiente del agua

Septiembre 14, 2025

Se requiere optimizar el recurso en el sector agrícola, así como la reforestación

Presas no tienen agua suficiente
Agrícola

Presas no tienen agua suficiente

Septiembre 13, 2025

Con el volumen almacenado no se puede programar agua para uso agrícola: Pablos Domínguez

Presa Mocúzari sube de nivel
Agrícola

Presa Mocúzari sube de nivel

Septiembre 12, 2025

Continúa registrando aportaciones favorables gracias a las lluvias