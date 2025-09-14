Llega agua a presas

Las aportaciones en la primera quincena de septiembre ya rebasaron la media mensual con 520.5 millares de metros cúbicos

Se mantienen las aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui.

De acuerdo con datos del Distrito de Riego del Río Yaqui en la primera quincena de septiembre se superó la media de 473.6 millones de metros cúbicos, registrando al 14 de septiembre 520.5 millares de metros cúbicos.

En total en el presente ciclo agrícola 2024-2025 se han recibido mil 146 millones de metros cúbicos, contra una media anual de 3 mil 041 millones de metros cúbicos.

Las presas están al 26.0 por ciento de su capacidad total con un almacenamiento de mil 823.8 millones de metros cúbicos., es decir 434.7 millones de metros cúbicos más que el año pasado.

La presa el Oviáchic está al 13.7 por ciento con un almacenamiento de 440.6 millones de metros cúbicos.

Mientras que el Novillo está al 37.5 por ciento con mil 131.4 millones de metros cúbicos y la Angostura al 33.1 por ciento con 251.8 millones de metros cúbicos