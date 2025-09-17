Ejidos del sur de Sonora exigen agua

Ante la proximidad del ciclo agrícola 2025-2026, representantes de 20 ejidos y usuarios de módulos de Riego del sur de Sonora pidieron a autoridades que les den el agua que necesitan sus tierras para cultivarlas y llevar el sustento a sus familias.

Al término de una reunión, Balvanero Fuentes Cuén, ejidatario de Pueblo Mayo, y José Ramón Enríquez Arguelles, comisario de Desarrollo Municipal, señalaron que la Conagua y el Distrito de Riego ya no deben relegar al sector ejidal, al que "siempre tienen olvidado".

"Las autoridades no deben pensar que los ejidos estamos dormidos. No es así. Estamos despiertos y pedimos que nos tomen en cuenta, que se respeten nuestros derechos de agua", expresaron.

"Ya sabemos que el agua de riego es muy codiciada, pero a nosotros nos llega muy poquita. Todo el tiempo quieren limitarnos y no es posible seguir con esto", agregaron.

Fuentes Cuén mencionó que entre los ejidos solicitantes están, además de Pueblo Mayo, División del Norte, Lázaro Cárdenas, Genovevo de la O, Agustín Melgar, Bacame, Pesqueira, Buaysiacobe, Bacame, entre otros.

Dijo también que, ante la fuerte sequía de este año, solicitaron desde hace varios meses al Gobierno apoyo económico directo para aliviar un poco la muy difícil situación que enfrentan muchos ejidatarios que no pudieron rentar sus tierras, debido a la falta de siembras.

"No tenemos entradas de dinero, además de que desde el sexenio pasado desaparecieron todos los programas del campo que había", señaló.