  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Pescadores de Huatabampo tienen mal inicio de temporada de camarón

Reportan bajas capturas, pero confían en que serán mejores los próximos días

Sep. 19, 2025
Pescadores de Huatabampo tienen mal inicio de temporada de camarón

Pescadores ribereños del Municipio de Huatabampo tuvieron un mal inicio de la temporada de camarón, al registrarse un promedio de 20 kilos por panga.

Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, informó que las primeras embarcaciones traían de 30 a 40 kilos, pero después llegaron otras con solamente ocho ó 10.

"Esperemos que el segundo día, este sábado, las capturas sean mejores. Esto apenas comienza, por lo que no debemos perder el ánimo", externó.

"Lo que sí está claro es que la buena y mejor pesca sería del 25 de agosto al 1 de septiembre y no hasta el 19, que es una fecha tardía, cuando ya hay poco camarón", señaló.

"Con una semana de capturas que nos hubieran dejado, a fines de agosto, ya habríamos salido de muchos problemas económicos, pero las autoridades siguen dando preferencia a los armadores y grandes empresarios", añadió. 

Valenzuela Ruelas lamentó también que este año haya disminuido notablemente la cantidad de pangas, de mil 200 de otras temporadas a 300, lo cual se debe a las deudas que enfrentan los pescadores.

"Muchos no tuvieron recursos para la reparación de embarcaciones, motores, redes, en fin, estuvo muy difícil la situación este año", señaló.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Listos pescadores para ir por el "oro rosado"
Agrícola

Listos pescadores para ir por el "oro rosado"

Septiembre 19, 2025

A partir de las cero horas de este día se levantó la veda del camarón para la pesca ribereña en el Pacífico mexicano

Presas de la cuenca del Río Yaqui registran mayor almacenamiento en septiembre 2025
Agrícola

Presas de la cuenca del Río Yaqui registran mayor almacenamiento en septiembre 2025

Septiembre 18, 2025

En comparación con el año pasado, Novillo y Angostura muestran una mejoría en su nivel de agua, aunque Oviáchic aún se mantiene con porcentajes bajos

Pescadores del sur de Sonora están endeudados, pero salen por el camarón
Agrícola

Pescadores del sur de Sonora están endeudados, pero salen por el camarón

Septiembre 18, 2025

Muchos trabajadores del mar tienen deudas debido a que el año pasado se tuvo un promedio de captura de solamente 30 kilos por embarcación