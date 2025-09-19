Pescadores de Huatabampo tienen mal inicio de temporada de camarón

Pescadores ribereños del Municipio de Huatabampo tuvieron un mal inicio de la temporada de camarón, al registrarse un promedio de 20 kilos por panga.

Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, informó que las primeras embarcaciones traían de 30 a 40 kilos, pero después llegaron otras con solamente ocho ó 10.

"Esperemos que el segundo día, este sábado, las capturas sean mejores. Esto apenas comienza, por lo que no debemos perder el ánimo", externó.

"Lo que sí está claro es que la buena y mejor pesca sería del 25 de agosto al 1 de septiembre y no hasta el 19, que es una fecha tardía, cuando ya hay poco camarón", señaló.

"Con una semana de capturas que nos hubieran dejado, a fines de agosto, ya habríamos salido de muchos problemas económicos, pero las autoridades siguen dando preferencia a los armadores y grandes empresarios", añadió.

Valenzuela Ruelas lamentó también que este año haya disminuido notablemente la cantidad de pangas, de mil 200 de otras temporadas a 300, lo cual se debe a las deudas que enfrentan los pescadores.

"Muchos no tuvieron recursos para la reparación de embarcaciones, motores, redes, en fin, estuvo muy difícil la situación este año", señaló.