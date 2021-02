Pastorean ganado en drenes y canales

En el Valle del Yaqui se pueden observar los animales en los bordos de los drenes y canales comiendo el zacate y maleza, porque no tienen alimento.

Francisco Duarte, pequeño ganadero del Valle del Yaqui, dijo que el precio del forraje está por las nubes, "no hay dinero que alcance, simplemente una paca de alfalfa te cuesta entre 90 y cien pesos".

La situación es crítica, tanto para los que tienen vacas, como para los que crían chivas y borregos, "y no se ve para cuando, ya que no llovió en verano y lo que va del invierno, lo que es preocupante".

Aunque tuvieron que vender algunos animales para poder hacer frente a la sequía, ésta se extendió, abundó.

No hay apoyos por parte del Gobierno Federal, la sequía pega fuerte a la actividad y no hay nada, "ahora son más los productores que sacan a pastorear el ganado a los drenes y canales, ya que no tienen para comprar alimento".