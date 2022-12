No daña frío las hortalizas

Rafael Orduño, presidente de Horticultores en Huatabampo mencionó que los productores se han prevenido con humedad en sus siembras, para que con ello el clima gélido no les represente un peligro.

Explicó que las afectaciones llegan cuando la temperatura baja a menos cero grados, pero debido a que la mínima registrada en la última semana fue de entre 2 y 7 grados no se registró ningún daño.

"No hemos tenido ninguna afectación, el frío por ahora no ha traído daños a las hortalizas, pero si los productores ya se están previniendo, algunos humedecen sus campos para no tener pérdidas", recordó.

El dirigente de los horticultores describió que para el mes entrante se espera un clima más frío, por lo que la recomendación a los productores es el cuidar sus siembras con mecanismos que no afecten el medio ambiente, haciendo a un lado la quema de llantas que en algunos casos se presenta.

En otros casos como el cultivo del trigo, las bajas temperaturas contribuyen a fortalecer su crecimiento a través de las horas frío.