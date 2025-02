Mínima siembra de cebada maltera

El plan piloto de establecer mil hectáreas en el sur de Sonora no se alcanzó; se sembraron 50 hectáreas en el Yaqui

Por: Luz del Carmen Paredes

De un programa de mil hectáreas de cebada maltera para el presente ciclo agrícola 2024-2025, en el Valle del Yaqui se establecieron alrededor de 50 hectáreas.

Luis Antonio Cruz Carrillo señaló que el gobierno del Estado y la empresa cervecera Heineken impulsan la siembra de cebada dentro del programa de reconversión de cultivos para el Yaqui y Mayo.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS) apuntó que este es un proyecto que debe ir paso a paso, validar las variedades en la región, para determinar su viabilidad.

Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) realizan el seguimiento del cultivo, para determinar que variedades son las mejores, dependiendo del resultado en producción y calidad, indicó.

"Yo creo que ahorita los productores no estamos para andar arriesgando, lo que no tenemos", será en base a los resultados que se tengan que decidan si siembran o no este cultivo para atender los requerimientos de la empresa cervecera Heineken, instalada en Navojoa.