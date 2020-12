Miley Cyrus recae en el alcohol tras el encierro por el COVID-19

Aceptó que ya estaba haciendo algo al respecto y que tras la recaída decidió volver al buen camino, a estar sobria y no volver a beber. Acotó también que lo está intentando y que se siente muy contenta porque ya lleva dos semanas sin alcohol.

Dijo que prefiere sincerarse y no tratar de engañarse a ella misma ni a sus fans al pretender ocultar que eso sucedió. “Nunca diría que no he bebido si no es verdad, acepto que tuve una recaída y volví a beber”, dijo.

Enfatizó que lo que le afecta son las consecuencias de lo que le puede dejar la bebida. Lo que le ocasiona problemas es lo que puede hacer o decir o las decisiones que toma durante una “borrachera”.

“Sólo quiero estar bien el 100 por ciento del tiempo, para sentirme al 100, y cuando estoy bajo el influjo del alcohol tengo problemas con las decisiones que tomo”, acentó.