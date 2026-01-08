  • 24° C
Agrícola

Mexico registra 492 casos activos de gusano barrenador en el inicio de 2026; una disminución de 47%

Autoridades sanitarias han intensificado las acciones de contención para frenar la propagación de esta plaga

Ene. 08, 2026
Aunque los casos han disminuido, las exportaciones a Estados Unidos siguen frenadas.

La presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) mantiene en alerta al sector agropecuario de México durante el inicio de 2026. Autoridades sanitarias han intensificado las acciones de contención para frenar la propagación de esta plaga, que representa un riesgo para la sanidad animal y la productividad pecuaria en diversas regiones del país.

NUEVE ESTADOS CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LOS CASOS

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 7 de enero de 2026 se registran 492 casos activos de gusano barrenador. Aunque la plaga ha sido detectada en 17 estados, el 95.7 % de los casos se concentra en nueve entidades: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla

La coordinación entre autoridades federales, estatales y productores ha permitido limitar la expansión del gusano barrenador. Gracias a estas acciones, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro se mantienen actualmente libres de la plaga, luego de haber registrado casos en meses anteriores.

MEDIDAS SANITARIAS Y CONTROL DE MOSCAS ESTÉRILES

Senasica ha reforzado los operativos de vigilancia y control en las zonas de mayor riesgo. En Tamaulipas y el norte de Veracruz se implementó un plan emergente que incluye la liberación focalizada de moscas estériles, una estrategia fundamental para disminuir la reproducción del insecto.

Asimismo, se fortaleció la supervisión en la cadena de movilización de ganado mediante el Protocolo de Movilizador Confiable, lo que ha derivado en inspecciones más estrictas y en la suspensión temporal del traslado de animales desde zonas afectadas hacia engordas en Nuevo León.

PLANTA DE MOSCAS ESTÉRILES EN CHIAPAS

Como parte de la estrategia de largo plazo, avanza la construcción de una planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, que actualmente registra un avance del 48 por ciento.

La instalación entrará en operación durante el primer semestre de 2026 y permitirá duplicar la capacidad nacional, alcanzando hasta 200 millones de moscas estériles por semana.

Finalmente Senasica reiteró la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso. Las unidades afectadas reciben únicamente atención sanitaria y tratamiento veterinario, sin aplicación de cuarentenas ni sanciones.

César Leyva
