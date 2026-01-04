Escasean horas frío en el Valle del Mayo

El ciclo agrícola 2025-2026 en el Valle del Mayo se desarrolla con escasez de horas frío, con solo 11 en promedio en las 16 estaciones meteorológicas, cuando el año pasado se registraban más de 270 en esta misma fecha.

El Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 149 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), informó que incluso la estación con mayor registro, ubicada en Capetamaya, acumula solo un promedio de 42 horas frío, a diferencia de las 349 que registraba el ciclo anterior.

Sin embargo, todavía es temprano para prever afectaciones directas en el rendimiento del cultivo de trigo, aclaró la dependencia.

Explicó que esta siembra requiere temperaturas bajas, principalmente durante los primeros 40 días del crecimiento de la planta, por lo que el comportamiento climático de enero y febrero será determinante.

Recordó que en el ciclo 2024-2025, el Valle del Mayo cerró con un acumulado promedio de 849 horas frío, lo que evidencia el contraste con las condiciones actuales.

INVIERNO IRREGULAR

Además, algunas estaciones, como Totoloboqui, Pueblo Mayo y Huatabampo, no han registrado hasta ahora ninguna hora frío, reflejando la irregularidad del invierno en la región, agregó.

Respecto al avance de la siembra, el DDR informó que hasta el 30 de diciembre se han autorizado 42 mil 754 hectáreas de trigo, de las cuales 37 mil 359 corresponden al Valle del Mayo y el resto a la zona Fuerte-Mayo.

PRONÓSTICO

La dependencia dijo que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días podrían modificar el panorama.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de sistemas invernales y frentes fríos en la primera parte de este mes provocará descensos de temperatura, vientos fuertes y lluvias ligeras, factores que podrían contribuir a la acumulación de horas frío.