México, en desacuerdo con cierre de frontera

En torno al nuevo cierre de la frontera para exportar ganado mexicano a Estados Unidos la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su desacuerdo durante la conferencia de prensa matutina.

"No estamos de acuerdo con esta medida, el Gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador trabajando en todo sentido", subrayó.

Por su parte, Célida López Cárdenas resaltó su confianza en que se cumpla lo acordado con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, sobre el cierre de la frontera por 15 días.

"Los sonorenses somos testimonio de nuestra gran capacidad para cumplir acuerdos. Todo lo establecido como protocolo por el secretario Julio Berdegué, a través del Senasica y en coordinación con sus pares de Estados Unidos, Afdis y USDA, se ha llevado a cabo en Sonora al pie de la letra", sostuvo.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) señaló que ya se ha demostrado la capacidad para llevar a cabo un procedimiento de inspección y preinspección, logrando finalmente la exportación de ganado limpio.

Aseguró que eso los saben también los ganaderos de Estados Unidos.

"Todos los ganaderos sonorenses que tienen este vínculo con los ganaderos de Estados Unidos saben que somos gente profesional, y que en Sonora tenemos esta capacidad de hacer respetar protocolos", afirmó.

Además, dijo, es muy importante que todos los ganaderos de Sonora tengan presente, primero que tenemos en Alfonso Durazo Montaño, un gobernador que está preocupado, atento y acompañándolos, un gobernador, que tiene comunicación con Julio Berdegué y con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum.

López Cárdenas reiteró que esperan que el cierre sea únicamente por 15 días, "tenemos que tener la confianza y la esperanza de que nuestra presidenta y su equipo de trabajo, una vez más logren una ruta de trabajo de absoluta coordinación.

Porque como dijo la presidenta de la República: "México no es piñata de nadie, lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero no hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo, en particular de la secretaria de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos", puntualizó.