Viven zafra camaronera

Inicia la temporada camaronera 2025 con buenas capturas; pescadores ribereños de la Bahía del Tóbari registraron entre 70 y 100 kilogramos por embarcación,

En el inicio de la temporada, zarparon más de 300 embarcaciones del Paredón Colorado, Aceitunitas y El Paredoncito.

José Luis Reyes indicó que esperan que continúe la buena producción, para cumplir con los compromisos adquiridos.

"Venimos de dos años malos, que endeudaron al sector pesquero, por lo que esperamos una verdadera zafra camaronera", indicó el presidente de la Cooperativa Rey Berna Pescadores del Paredón Colorado.

Por su parte, Faustino Cárdenas Bustamante reiteró que el inicio de la temporada es bueno; "hay camarón y con buena talla".

Esto es una muestra de que el levantamiento de la veda debe darse en septiembre, a más tardar el 13, porque de haber sido en octubre, hubiera pasado lo mismo que el año pasado, que no hubo camarón.

Además, se tuvo buen temporal, lo que favoreció la pesca del crustáceo, reiteró.

Esperamos que siga igual, porque son 10 días los buenos para los ribereños, antes de que se levante la veda para altamar, indicó.

Respecto a la comercialización del camarón, dijo que todavía no hay precio, "se entrega a la cooperativa y dependiendo de la talla, se determina el precio"

José Luis Reyes