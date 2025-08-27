  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

incierto nuevo ciclo agrícola

Priva la apatía entre los productores del sur de Sonora

Ago. 27, 2025
incierto nuevo ciclo agrícola

Existe mucha apatía entre los productores del sur de Sonora debido a la sequía y las condiciones de mercado.

Humberto Castillo, indicó que el panorama para el próximo ciclo agrícola 2025-2026 es incierto, ya que los productores no se quieren arriesgar a sembrar por la mala calidad del agua de pozos y los bajos precios.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) del Valle del Yaqui subrayo que, pese a la reducción del área de siembra, no hubo recorte en los programas, ya que se contó con los recursos estatales y federales.

Explicó que la operación de la JLSV se hace en base a los recursos que entran por los permisos de siembra, y si no llueve, se reducirán a 60 mil hectáreas entre granos, oleaginosas y hortalizas.

Señaló que los cultivos establecidos como soya, ajonjolí y algodón no tienen problemas fitosanitarios, ya que la incidencia de la mosca blanca fue mínima.

Reiteró que el panorama no se ve nada bueno, existe mucho desánimo entre los productores agrícolas.

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Gestiona Inifap más presupuesto
Agrícola

Gestiona Inifap más presupuesto

Agosto 27, 2025

Está en un período de recomposición en las diferentes regiones

Arranca ciclo agrícola
Agrícola

Arranca ciclo agrícola

Agosto 24, 2025

Se autorizó la siembra de siete mil hectáreas de cultivos adelantados, sólo con agua de pozo

Siembran "Mano Pantera" para el Día de Muertos
Agrícola

Siembran "Mano Pantera" para el Día de Muertos

Agosto 23, 2025

La calzada se llenará nuevamente de colorido; el año pasado no se estableció por la sequía