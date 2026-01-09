Horticultores del sur de Sonora en alerta por frío

Productores de hortalizas del Bajo Río Mayo están en alerta ante los descensos de la temperatura y listos para tomar medidas, en caso necesario, para evitar daños en las aproximadamente mil hectáreas sembradas en el ciclo 2025-2026.

Rafael Orduño Valdez, presidente de la Asociación de Horticultores, informó que la cosecha, que registra un avance del 60 por ciento, se ha desarrollado hasta el momento sin mayores contratiempos en cuanto al clima.

"Pero estamos muy pendientes y esperemos que no haya afectaciones. Mientras la temperatura ambiental no baje a cero grados no se tienen problemas e, incluso, favorecen a una mayor calidad y productividad en los cultivos, de los cuales algunos están en desarrollo vegetativo y otros en proceso de "corte" o cosecha", explicó.

"Sin embargo, a cero grados o menos uno, esto significaría heladas, por lo que debemos prepararnos, ahora que todo es por goteo, metiendo agua al cultivo y con ello la planta ya tiene humedad y eso hace que resista un poco más", agregó.

Orduño Valdez indicó que en el presente ciclo se sembraron chile, tomate, tomatillo, cebolla, calabacita, apio, entre otros, y los rendimientos de producción han sido buenos, en términos generales.

Dijo también que el hecho de que haya suficiente agua en la Presa Mocúzari da más tranquilidad y hace que el panorama sea distinto al del ciclo pasado, no por la cantidad de hectáreas, sino por la calidad de los productos.

Recordó que el ciclo pasado, debido a que había poca agua en la Presa, se tuvo que revolver con el agua de pozos y esta no es de mucha calidad.

Asimismo, destacó que la siembra de hortalizas es muy importante en el Valle del Mayo, porque también alivia los problemas de desempleo al haber trabajo para jornaleros, tractoristas, aplicadores de insecticidas, regadores, entre otros, lo que genera movimiento económico que beneficia al comercio y otros sectores productivos.

Por último, exhortó a los productores a estar muy pendientes y dar seguimiento a la información del clima, a fin de evitar daños en las siembras.