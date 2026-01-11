Horas frío siguen por debajo de lo esperado en el Valle del Mayo

Durante el ciclo agrícola 2025-2026 la presencia en el Valle del Mayo de horas frío han sido escasas, con estaciones que apenas superan las 40 horas acumuladas; sin embargo, este tema estaría ligado directamente a la producción, lo cual en caso de extenderse, traería efectos negativos.

Fueron autoridades del Distrito de Riego del Río Mayo, quienes dieron a conocer que hasta los primeros días del año, se ha tenido una limitante en cuanto a horas frío si se compara con otros ciclos, debido a que las temperaturas se han mantenido cálidas.

Parte de la información, revela que esta situación, genera estrés térmico sobre el cultivo del trigo, causando en algunos casos efectos negativos irreversibles en el desarrollo, pero sobre todo en los rendimientos.

Informaron que el trigo, necesita aproximadamente 300 horas frío para asegurar un buen amacollamiento, un proceso que está directamente relacionado con el rendimiento.

De acuerdo a las estadísticas, durante los últimos años, se ha determinado que los rendimientos están ligados a las horas frío; por ejemplo, un promedio de 200 horas frío, llegó a generar rendimientos de entre 4.57 toneladas por hectárea, mientras que en el escenario más favorable, con 800 horas acumuladas, la producción llegó a alcanzar las 6.96 toneladas.

Ante estos datos, consideraron la importancia de las horas frío en el desarrollo de cultivos.

No obstante, las autoridades consideraron que la condición podría mejorar con los ingresos de nuevos frentes fríos a la región, lo que reduzca algún impacto negativo en la producción.

Cabe destacar que en el Valle del Mayo, se tiene una superficie de 48,281 hectáreas sembradas de trigo.