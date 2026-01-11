Crisis hídrica, el reto

Si bien es cierto que en estos momentos lo que más preocupa al productor es la falta de horas frío, el problema más grave es la sequía, sostuvo Alejandro Jiménez Lagunes.

El especialista del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Cesave) en Sonora indicó que la sequía en México se agrava y que en regiones desérticas como esta la sequía es natural.

Explicó que en el periodo del 2000 al 2020 las anomalías de precipitaciones en el mundo fueron negativas, cuando llueve menos, y positivas, cuando llueve más; así, mientras que a nivel global se registraron precipitaciones extremas, en México se tuvo más escasez de agua.

"El problema que tenemos es más de aridez, y en algunas regiones se espera que esta se incremente bajo un futuro calentamiento", reiteró.

Por lo que agregó: "Necesitamos volvernos más eficientes, que cuando nos llueva se tenga la capacidad de hacer una gestión adecuada del agua para estar preparados para cuando no llueva".

INICIA MÉXICO EL 2026 CON SEQUÍA

Hay señales de alerta por el periodo seco, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En México, 40 de las 210 principales Presas del país se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad.

La dependencia federal detalló que estas Presas representan el 11 por ciento del almacenamiento total del país.

Actualmente, el déficit promedio de las Presas en el país es del 14 por ciento en almacenamiento, debido a la sequía registrada en 2025 y al inicio de la temporada invernal.

Las Presas con niveles más bajos están en entidades del norte, noreste y noroeste del país, zonas donde la sequía ha sido persistente. Entre los embalses más relevantes en esta condición se encuentran las Presas internacionales La Amistad, en Coahuila, y Falcón, en Tamaulipas, ambas consideradas estratégicas por su papel en el suministro de agua y su importancia en los acuerdos binacionales con Estados Unidos.

El informe de las Presas es permanente y la Conagua lo actualiza cada 15 días.

De acuerdo con los datos presentados por el Monitor de Sequía de México al 15 de diciembre de 2025, se observa que gran parte del norte y noreste del país continúa bajo algún grado de sequía, mientras que en zonas del centro se registran afectaciones puntuales que han influido en la reducción de los niveles de agua.

Por lo anterior, la recuperación de las Presas dependerá de las lluvias que se presenten durante los primeros meses de 2026 y de la intensidad de los frentes, así como del inicio de la próxima temporada de lluvias.

SISTEMAS DE PRESAS DEL RÍO YAQUI

El Sistema de Presas del Río Yaqui está al 29.9 por ciento de su capacidad total, con un volumen almacenado de 2,096.2 millones de metros cúbicos, es decir, 890.8 millones de metros cúbicos más que en el ciclo agrícola anterior 2024-2025.

La Presa "El Oviáchic" está al 19.7 por ciento con 636.0 millones de metros cúbicos; mientras que "El Novillo" está al 33.8 por ciento con 1,020.8 millones, y "La Angostura" al 57.7 por ciento con 439.4 millones de metros cúbicos.