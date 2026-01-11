Concluye la Conagua obras de tecnificación

Autoridades del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) supervisaron la terminación de obras estratégicas de infraestructura hidroagrícola en el Valle del Mayo, que requirieron una inversión cercana a 300 millones de pesos.

Rodolfo Castro Valdez, director del OCNO, informó que estas obras forman parte del Plan Nacional de Tecnificación (PNT), impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a optimizar el uso del agua y fortalecer la seguridad alimentaria, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Acompañado por Luis Gerardo Villalobos, presidente de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038, Castro Valdez resaltó que este plan representa un motor de reactivación económica para la región.

"En el Valle del Mayo hemos consolidado nueve obras hidráulicas de gran importancia, además de realizar los estudios técnicos necesarios para dar continuidad a este programa", señaló.

"Gracias al respaldo del director general de la Conagua, Efraín Morales, y a las gestiones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en 2026 contaremos con mayor inversión para seguir transformando el campo", destacó.

Indicó que, dentro de las acciones relevantes ejecutadas durante el 2025 en el marco del Plan Nacional de Tecnificación, se encuentra el revestimiento con concreto hidráulico de 8.8 kilómetros lineales, así como la construcción de 39 estructuras en distintos tramos de la red de canales.

"Destaca el caso del Canal Navojoa, con 3.21 kilómetros revestidos, una obra trascendental que corre de manera paralela a la mancha urbana de la ciudad, brindando mayor seguridad a la población y eficiencia al riego agrícola", añadió.

Asimismo, Castro Valdez informó sobre la instalación de 4.12 kilómetros de tubería de gran diámetro; la construcción de un sifón invertido de gran capacidad en el canal principal margen izquierda; el equipamiento electromecánico de nueve plantas de bombeo; la tecnificación del riego parcelario en más de 200 hectáreas y la nivelación de tierras en alrededor de 360 hectáreas.

"Con estas acciones, la Conagua y el Gobierno de México reiteran su compromiso con el desarrollo de Sonora, mediante infraestructura moderna que permite producir más con menos agua y contribuir al bienestar de las familias mexicanas", agregó.

Por su parte, Luis Gerardo Villalobos, representante de los usuarios agrícolas, reconoció la relevancia de estas acciones tras la intensa sequía enfrentada en la región.

"Agradecemos al Gobierno de México por estas inversiones, que elevan nuestra eficiencia hídrica en momentos en los que cada gota cuenta para el productor", resaltó.

El pasado 25 de septiembre se puso en marcha el Programa de Tecnificación 2025-2030, para modernizar los distritos de riego 038 del Río Mayo y 041 del Río Yaqui