Hay eventos, pero no hay trabajo para policías auxiliares

Durante las últimas semanas, en la capital de Sonora se han realizado varios eventos sociales en diferentes lugares de esparcimiento, que no tienen permiso para su realización, por lo que no pagan al Ayuntamiento y, a su vez, no se contrata a estos uniformados.

"Estuvimos esperando un año a que sea reactivar todos los eventos para que ahora no salgan con que no, que ya no hay permiso no están pagando los permisos no los están cobrando por lo tanto el servicio de policía auxiliar pues no tiene costo verde no podemos irnos a trabajar porque no hay una solicitud", expresó.

"Hay muchos eventos en todos los casinos, pero como no hay permisos, pues no contratan a los policías, a excepción de que hay que conocer a los jefes y ellos les piden que les manden un elemento o dos.

Desde que se reactivó todo, en los casinos hay eventos, indicó Francisca Morales, quien aseguró que hay alrededor de 100 uniformados que están siendo afectados, por lo cual su petición es que la alcaldesa Célida López Cárdenas las reciba.