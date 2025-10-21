Realizarán obras de agua en Fuerte Mayo

Con una inversión federal y estatal de 6 mil millones de pesos, se llevarán a cabo obras de infraestructura agrícola y la construcción de una planta potabilizadora en la zona Fuerte Mayo, informó el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia.

En una reunión por el 61 aniversario del Ejido 10 de Abril, el alcalde reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, "para impulsar estos importantes y trascendentales proyectos, en un esfuerzo conjunto con los municipios de Huatabampo, Navojoa y Álamos".

Indicó que, entre las obras mencionadas, destacan la rehabilitación de canales principales y secundarios, entubado de canales, tecnificación de hectáreas por nivelación y rehabilitación de plantas de bombeo.

Agregó que también se incluyen en la inversión los planes integrales municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Con respecto a la planta potabilizadora, Vázquez Valencia dijo que el proyecto va avanzando, con el apoyo del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, y del Gobierno del Estado.

"Con todas estas obras vamos a modernizar la infraestructura agrícola, optimizar el uso del agua, garantizar el vital líquido para el consumo humano en la región y, en general, dar certeza hídrica a esta zona", destacó.

"Además, el objetivo es que estas inversiones dinamicen la economía y el empleo en estos municipios de Sonora", agregó el presidente municipal.

Finalmente, Alberto Vázquez manifestó su orgullo por celebrar el 61 aniversario del Ejido 10 de Abril, una comunidad forjada con el trabajo, la unión y la lucha de hombres y mujeres comprometidos con la tierra.

"Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y con el bienestar de quienes hacen grande al campo huatabampense"

Alberto Vázquez