Habrá puro trigo

Aunque se tuvieron captaciones en los últimos tres meses del ciclo agrícola en el Sistema de Presas del Río Yaqui , no se alcanzó la media , lo que limitará la cédula de cultivos.

Miguel Anzaldo Olea, indicó que se podrá establecer toda el área de siembra con trigo, ya que la siembra de maíz está condicionada.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), explicó que en maíz se autorizó solo el 30 por ciento del total del área por productor y el 70 por ciento de otro cultivo de baja demanda de agua como cártamo.

Lo que no es nada atractivo para el productor, ya que los cultivos de baja demanda como las oleaginosas y garbanzo, que serían una excelente opción de siembra por la baja demanda de agua, no tienen precio y el gobierno no estableció una política que incentive este tipo de cultivos.

"Si un productor tiene diez hectáreas y quiere sembrar maíz puede sembrar tres hectáreas y las otras siete de cártamo, que quede claro porque ha habido muchas confusiones en el sentido de que es el 30 porciento de maíz y el 70 de trigo, no es de un cultivo con muy poca demanda, como el cártamo", explicó.

Para el caso de trigo se va tener limitación en agua, ya que se van a autorizar tres riegos parejos y no hay más agua, para un cuarto riego, apuntó.

Reiteró que no hay limitación de área de siembra para trigo, puede sembrarse toda la superficie, sacándolo con tres riegos.

El ciclo agrícola 2020-2021 se establecieron138 mil 962 hectáreas de trigo y 59 mil 256 hectáreas de maíz en el DRRY y Comunidades Yaquis, lo represento el 66 por ciento del total del área de siembra.