Ganaderos extrañan ventanillas y apoyos

Alberto Limón Quijada afirmó que desde el año pasado, el campo y la actividad pecuaria no pasan por sus mejores momentos, debido a las desafortunadas políticas públicas actuales.

"Del Gobierno Federal no hemos recibido absolutamente ninguna buena noticia, a pesar que se han hecho documentos y reuniones con diputados locales y federales. Las autoridades nos han quitado todos los apoyos que se tenían antes y que venían ayudar al ganadero," expresó.

Comentó que actualmente los ganaderos no pueden acceder a recursos públicos, pues ya no existen las ventanillas y no se ve que el Gobierno Federal pueda atender la situación de emergencia por la que a traviesa la actividad en Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Chihuahua.

Recordó que las escasas lluvias en verano ocasionaron una sequía extrema y severa en el estado y, según los registros del monitor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la más crítica en los últimos 50 años.