Agrícola

Ganaderos de Navojoa confirman un positivo inicio de año

Hay agua y pastura para mantener la producción sin dificultades en los primeros meses del año

Ene. 22, 2026
Ganaderos de Navojoa confirman un positivo inicio de año

De manera positiva, ha iniciado el 2026 para el sector ganadero de Navojoa, al considerar que en la mayoría de los ranchos hay pastura suficiente, además que el agua por el momento no es un problema, tras haberse recargado las norias y represos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Ganadera Local "Rafael Russo Voguel", Agustín Ruíz, quien señaló que las condiciones pronostican un primer semestre del año sin inconvenientes, sin embargo, serán las condiciones climáticas quienes marquen el rumbo.

Uno de los factores adversos, dijo que es el que no se tenga la posibilidad de exportar, lo que limita el que la venta solo se concentre en el mercado nacional, lo que representa para algunos una utilidad menor.

"Lo que más nos impacta son las condiciones climáticas, si no hay agua ni pastura, representa que el ganadero tendrá que invertir más en el proceso de producción, lo que termina por reducir las ganancias, o en algunos casos llegar a tener pérdidas", pronunció.

No obstante, consideró que para el segundo semestre el panorama podría cambiar, lo cual dependerá de las condiciones climáticas que se tengan, si hay abundantes lluvias o se repite de nueva cuenta el panorama de sequía.

"Las lluvias son esenciales, el no contar con ellas significa tener que invertir en el acarreo o en la compra de alimentos y hasta suplementación", enfatizó.

Para este 2026, agregó, hay esperanza de que se tenga un buen año para el productor, además de que se tiene la confianza en que en este primer trimestre del año lleguen lluvias que beneficien la producción.

En cuanto a la comercialización, el precio del becerro se mantiene entre los 90 y 110 pesos por kilogramo, lo cual es positivo para el sector.

Edgar Coronado
