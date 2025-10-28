Demandan trasvase de "El Novillo" a "El Oviáchic"

Esperan que, con el inicio de los riegos para granos y oleaginosas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inicie el trasvase de la Presa "El Novillo" a "El Oviáchic".

Mario Alberto Pablos Domínguez indicó que ya se solicitó el trasvase por parte del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), para estar preparados y programar los riegos.

Apuntó que se autorizó una superficie de siembra de 127 mil hectáreas para el ciclo agrícola 2025-2026 con agua rodada y de bombeo.

El presidente del DRRY resaltó que se proyecta establecer 60 mil hectáreas de trigo y 30 mil hectáreas de cártamo; los primeros cultivos se autorizaron únicamente con agua de pozos.

Domínguez Pablos señaló que el Sistema de Presas del Río Yaqui está al 36 por ciento de su capacidad total: 2 mil 530.5 millones de metros cúbicos.

La Presa "El Novillo" está al 50.9 por ciento con mil 538.0 millones de metros cúbicos, mientras que "El Oviáchic" está al 16.4 por ciento con 530.4 millones de metros cúbicos, y "La Angostura" al 59.4 por ciento con 452.1 millones de metros cúbicos.

