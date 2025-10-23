Exigen solución a ecocidio marino

Integrantes del Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora y gobernadores tradicionales se reunieron con el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, a fin de conjuntar esfuerzos para resolver los muchos problemas que afectan al sector.

Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente, señaló que desde hace varios meses se ha acentuado un ecocidio en esteros, bahías y estuarios, que es causado por la operación irregular de granjas acuícolas de camarón.

“La petición concreta para resolver esta problemática es que las granjas saquen su succión de agua de altamar e instalen los excluidores larvarios en las bocas de esos canales, que se quiten de los esteros y pongan su canal de desechos también a altamar”, precisó.

Indicó que otro problema que los está afectando es que los barcos camaroneros invaden áreas que no les corresponden.

“No dejan de estarse metiendo hacia la orilla, a pesar de que tienen un límite de cinco brazas, pero que no lo respetan; esto lo hacen ante la indiferencia de las autoridades”, agregó.

Asimismo, denunció que los barcos sardineros causan mucho daño porque también se meten hacia la orilla, casi se varan y acaban con otras especies que no les corresponden.

“Están reventando la cadena alimenticia, ya que el producto que entra a desovar al Golfo de California es levantado por los barcos en menos de 24 horas. Son miles de toneladas las que levantan para quemarlo y hacerlo aceite”, explicó.

Gastélum Gutiérrez aclaró que no están pidiendo que dejen de trabajar las granjas y los barcos, sino que cumplan con las normas y lineamientos establecidos.

“Estamos dispuestos al diálogo, pero es urgente que se implementen acciones firmes e inmediatas para terminar con las mencionadas afectaciones. Si las autoridades no cumplen, entonces tomares acciones drásticas que no les van a gustar”, agregó.

Finalmente, agradeció el apoyo otorgado por el alcalde Alberto Vázquez, quien busca la unidad entre todos los integrantes del sector pesquero y realiza gestiones para buscar soluciones a los problemas.

“Ya basta de que se siga afectando a la pesca ribereña tradicional”

Rigoberto Gastélum

Los esteros, bahías y estuarios son ecosistemas que funcionan como área de hábitat, reproducción y crecimiento de especies de vida silvestre, marina y terrestre