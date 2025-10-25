Exportación de ganado lista para reactivarse

Sonora está listo para la reapertura de la frontera de Estados Unidos para el cruce de ganado mexicano, resaltó Célida López Cárdenas en la inauguración del Foro Sanidad Animal Sonora 2025.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) indicó que la Entidad es referente de sanidad no solo a nivel nacional, sino internacional, por lo que es injusto que continúe cerrada la frontera por el gusano barrenador.

Demandan que se regionalice el protocolo para Sonora, que es el único Estado que cumple con los protocolos: "Está listo para reanudar la exportación de ganado".

Puntualizó que la Entidad cuenta con la infraestructura y las certificaciones para exportar a diferentes partes del mundo.

Somos grandes productores de ganado en pie y se tienen la infraestructura necesaria; reiteró que Sonora está listo para exportar.

Así como para destacar en la engorda de ganado, pero no es a corto plazo. Actualmente la Entidad produce solo 30 mil toneladas de carne, de las cuales 17 mil se venden para consumo nacional y 12 mil se quedan en Sonora, cuando la demanda es de 50 mil toneladas de carne.

Subrayó que el sector porcino y avícola son referente de sanidad, libres de enfermedades.

Apuntó que este foro es para compartir, aprender y avanzar, fortaleciendo la zoosanidad.

Reiteró que juntos, productores pecuarios y autoridades federales, estatales y municipales, trabajan en equipo para cuidar la sanidad, atendiendo los protocolos zoosanitarios.

Reiteró que Sonora cumple con las condiciones zoosanitarias.

La exportación de ganado a Estados Unidos se detuvo debido a brotes de la plaga de gusano barrenador en México, lo que provocó cierres fronterizos por parte del USDA en repetidas ocasiones durante 2025