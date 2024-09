Continúa el diálogo por nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en Sonora

Milagros Ramos afirmó que los diputados locales han mostrado buena disposición en el tema

Por: Ana Jusaino

Luego del primer acercamiento entre Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobernación en la Entidad y la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), continúan con las mesas de diálogo para reformar la Nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, dio a conocer Milagros Ramos Amarillas.

La consejera de la Asociación Ganadera Local (AGL) del Valle del Yaqui, destacó que, si bien la legislatura no prohíbe montar a caballo, sí establece varios apartados donde la actividad ganadera se vería afectada.

Expresó que parte de la Ley de Protección y Bienestar Animal en Sonra, establece que la movilidad de los animales tendría que ser regulada bajo criterios no convenientes ni para la vaca, equino u otro animal de crianza, ni para ellos.

"Es ilógico porque si tú vas techado en los remolques, no entra el aire, no sé cómo que lo hicieron personas que no conocen del medio", expuso.

CABALGATAS

Y dijo que, durante las cabalgatas en Sonora, tendrían que llevar a un médico por si el caballo se lastima o enferma, pese a que cuenten con especialistas veterinarios, quienes pueden participar en los eventos.

"Las espuelas, las herraduras, que si llevas fuete. Entonces esos son apoyos más que castigos, son apoyos, no es que le vas a rayar o le vas a sangrar, si llega a suceder cuando es muy agresiva la espuela, pero aquí casi no usamos ese tipo de espuela", comentó.

Ramos Amarillas, manifestó que las asociaciones de la gente de caballo, están invitando a los vaqueros en general a unirse para ampararse legalmente en caso de no aplicarse una reforma.

Sin embargo, adelantó que los diputados locales en Sonora han mostrado buena disposición, porque de lo contrario "comenzarían con una revolución".

El primer encuentro entre el Secretario de Gobernación, Adolfo Salazar Razo y ganaderos se realizó el pasado lunes 23 de septiembre.