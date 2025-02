En riesgo de perderse lenguas indígenas en Sonora

En el pueblo de Cócorit, los niños ya no hablan su dialecto; en el barrio del Conti son pocos los que aún conservan este legado de su cultura

Por: Luz del Carmen Paredes

El Conti, como se conoce el barrio donde habitan los integrantes de la Tribu Yaqui, en Cócorit, solo cuatro personas adultas hablan su lengua materna, lo que es un foco rojo, indicó Enrique Espinoza Pinales.

El director del Instituto Municipal de Cultura de Cajeme, explicó que hace como seis años, se hizo un estudio entre los habitantes de la etnia en Cócorit, uno de los ocho pueblos yaquis hablantes de la lengua, y el resultado fue que solo cuatro adultos se comunican a través del idioma cahíta. "Los niños ya no hablan la lengua yaqui".

Esto es un llamado de atención, porque, aunque la lengua yaqui entra en el rango intermedio de riesgo de que desaparezca, es el momento de tomar cartas en el asunto y evitar que se pierda este importante legado cultural, apuntó.

"Existe el riesgo de que se vaya perdiendo paulatinamente, como la lengua mayo, donde cada vez son menos indígenas los que la hablan", señaló.

Explicó que en Cócorit, por ser una comunidad donde se tienen una mayor interacción con la cultura occidental, es donde el problema es más grave.

"Ya que en los otros pueblos yaquis no es tan grave, porque hablan la lengua los adultos, los jóvenes y los niños, pero siempre está el riesgo de que se vaya perdiendo progresivamente, y pues es preocupante", comentó.

Recordó que el estudio se hizo a través del Museo de los Yaquis, para emprender algunas acciones. "Yo creo que el asunto es mucho más complejo, tienen que involucrarse las instancias educativas del Gobierno Federal y Estatal para trabajar en las escuelas con un programa que revitalice las prácticas del uso de la lengua".

"Porque a veces empieza a perderse en el seno familiar, es decir, que los padres no buscan que los niños hablen la lengua, tiene que darse una toma de conciencia para empezar a revertir esas prácticas, que por cuestiones de la misma dinámica social en la que los niños se desenvuelven, un medio donde no se habla la lengua, no lo ven necesario", lamentó.

Señaló que tiene que haber contenidos en sus libros de texto, que tengan que ver con su propia historia, su contexto, para que conozca su cultura.

Mencionó que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el viernes 21 de febrero, se van a realizar actividades para preservar el idioma cahíta, con una serie de actividades en las que participen los integrantes e instituciones de la etnia.

"La preservación de la lengua es un problema complejo que se tiene que abordar considerando su magnitud y con la intervención de todos los actores y nosotros como gobierno municipal tenemos que ser gestores", concluyó.