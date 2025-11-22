Cumple Durazo a los agricultores de SIRM

En respuesta a las demandas de agricultores de San Ignacio Río Muerto (SIRM), que por décadas estuvieron en el abandono, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la primera etapa concluida de la línea de conducción para agua de riego y el avance de la segunda fase, como parte del programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, con el objetivo de contar con más y mejores obras para la actividad productiva.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que este tipo de proyectos se materializan gracias al respaldo irrestricto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya puerta siempre ha estado abierta para atender las necesidades de la población sonorense, así como al apoyo del Gobierno Municipal y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante una gira de trabajo por San Ignacio Río Muerto, el mandatario estatal constató el avance de la obra de la línea de conducción y descargas que se ejecuta en dos etapas, y que contempla la construcción de mil 880 metros de infraestructura hidráulica para operar el pozo a su máxima capacidad. A través de inversión hídrica, el gobernador Durazo Montaño apuesta por mejorar la eficiencia en la conducción y disposición del recurso hídrico para la agricultura en el sur de la Entidad.

“Me siento personalmente muy cerca de todas y todos aquellos que se dedican a esta actividad, porque fue la actividad que tuvo mi padre en sus 100 años de vida, y esto es lo que nos dio a nosotros de comer y me permitió a mí salir adelante. Así como yo quiero que salgan adelante sus hijos, en ese objetivo me van a encontrar, invariablemente, a su lado”, indicó.

En una primera etapa se invirtió un millón 289 mil 321.29 pesos, con un beneficio para 15 personas; mientras que la segunda etapa, que muestra un avance del 60 por ciento, requirió un recurso de un millón 379 mil 303.50 pesos.

El próximo año iniciará la operación de la segunda etapa para ampliar el área de siembra y fortalecer la producción agrícola de este Ejido, que por años estuvo en el abandono.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que, ante la situación de escasez del vital líquido en la Entidad, continuará con el respaldo absoluto al sector primario con apoyos e inversión en infraestructura para lograr un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

Posteriormente, el gobernador del estado se reunió con representantes del ejido San Francisco o Narciso Beltrán, a quienes les comunicó la perforación de dos pozos para el uso agrícola en la región.

Estuvieron presentes Abel González Ambriz, presidente municipal de San Ignacio Río Muerto; Célida López Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa); Rodolfo Castro Valdez, director general de la Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Juan de Dios Terán, presidente ejidal de San Ignacio Río Muerto, y José Ángel Félix Sánchez, gerente de Distrito de Riego de la Conagua.

Estas obras incluyen casi dos kilómetros de nueva infraestructura hidroagrícola en una primera etapa, para continuar con la segunda fase de la línea de conducción y descargas, la cual busca eficientar la conducción y disposición del recurso hídrico