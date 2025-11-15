Inician los riegos con agua rodada

Después de un año de sequía, durante el cual no se autorizó agua rodada, en este ciclo agrícola ya iniciaron los riegos en el Valle del Yaqui.

El Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) ya soltó agua a los canales de riego para la siembra de granos y oleaginosas, principalmente.

Productores de Villa Juárez indicaron que los primeros cultivos se establecieron solo con bombeo, pero que ya están regando también con agua rodada.

Este ciclo agrícola se autorizó un volumen de 950 millones de metros cúbicos de agua de las Presas, más los 400 millones de metros cúbicos de bombeo, con lo que pueden sembrarse alrededor de 160 mil hectáreas de las 250 mil hectáreas agrícolas del Valle del Yaqui.

La fecha óptima de siembra para trigo y cártamo inicia el 15 de noviembre, por lo que los productores ya iniciaron con los riegos de presiembra para que el terreno de punto para establecer el cultivo.

Con el volumen disponible, este ciclo agrícola 2025-2026 se autorizaron 5 millares por hectárea