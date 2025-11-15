  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Inician los riegos con agua rodada

Este ciclo 2025-2026 se autorizaron 950 millones de metros cúbicos y 400 millones de metros cúbicos de bombeo

Nov. 15, 2025
Inician los riegos con agua rodada

Después de un año de sequía, durante el cual no se autorizó agua rodada, en este ciclo agrícola ya iniciaron los riegos en el Valle del Yaqui.

El Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) ya soltó agua a los canales de riego para la siembra de granos y oleaginosas, principalmente.

imagen-cuerpo

Productores de Villa Juárez indicaron que los primeros cultivos se establecieron solo con bombeo, pero que ya están regando también con agua rodada.

Este ciclo agrícola se autorizó un volumen de 950 millones de metros cúbicos de agua de las Presas, más los 400 millones de metros cúbicos de bombeo, con lo que pueden sembrarse alrededor de 160 mil hectáreas de las 250 mil hectáreas agrícolas del Valle del Yaqui.

imagen-cuerpo

La fecha óptima de siembra para trigo y cártamo inicia el 15 de noviembre, por lo que los productores ya iniciaron con los riegos de presiembra para que el terreno de punto para establecer el cultivo.

Con el volumen disponible, este ciclo agrícola 2025-2026 se autorizaron 5 millares por hectárea

imagen-cuerpo
Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Campesinos en crisis
Agrícola

Campesinos en crisis

Noviembre 15, 2025

Nos han dejado solos, afirma Gobierno de los Ocho Pueblos Mayos

Productores de ganado podrán contar con créditos para engorda
Agrícola

Productores de ganado podrán contar con créditos para engorda

Noviembre 14, 2025

Este es un programa especial de industrialización de la carne, a través de "Cosechando Soberanía"

Los pescadores logran diálogo con Conapesca
Agrícola

Los pescadores logran diálogo con Conapesca

Noviembre 07, 2025

Van contra la contaminación de bahías e invasión de barcos en zonas ribereñas