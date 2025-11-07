Los pescadores logran diálogo con Conapesca

El comisionado nacional de la Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, se comprometió a implementar acciones para resolver problemas de contaminación de la bahía de Yavaros, el azolve de esteros y la invasión de barcos en zonas ribereñas.

José Luis Gastélum, coordinador del Frente Pesquero del Sur de Sonora, informó que lo anterior se dio en una audiencia en las oficinas centrales de la citada dependencia, en Mazatlán, Sinaloa, y calificó la reunión como positiva al acordarse trabajos a corto, mediano y largo plazo.

Indicó que uno de los temas principales fue el azolve del Estero El Riíto y de otros cuerpos de agua de la zona, lo que es causado por el bombeo de las granjas acuícolas que cultivan camarón.

Explicó que el uso de bombas para extraer agua arrastra arena, lo que ocasiona que los esteros se vayan secando.

“Estos lugares son santuarios y maternidades no solamente de camarón, sino de muchas especies, por lo que, al enterrarse, se pierde flora y fauna, además de que el mangle comienza a secarse”, denunció.

Gastélum informó que en la reunión también se abordaron las acciones para regular la actividad de los barcos sardineros, así como el problema de contaminación en la bahía de Yavaros, los apoyos del Programa Bienpesca y los altos costos de las gestiones notariales para la constitución o renovación de cooperativas.

“Además, se tocó un tema de interés regional: la construcción pendiente del tramo carretero Bachoco–Las Bocas, parte del proyecto de la ruta Sierra-Mar, que facilitaría la conectividad y el desarrollo económico de las comunidades pesqueras del sur de Sonora”, agregó.

Por último, el coordinador del Frente expresó su confianza en que los acuerdos alcanzados se reflejarán en hechos concretos, en beneficio de los pescadores ribereños y el ecosistema costero de la región.

El Frente Pesquero fue representado en la reunión por 11 integrantes, que fueron atendidos por el titular de Conapesca y varios directores