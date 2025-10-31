  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Exigen productores concesión de agua

Actualmente sólo hay para sembrar 19 mil hectáreas

Oct. 31, 2025
Exigen productores concesión de agua

Productores de la Región Fuerte Mayo, en el sur de Sonora, están a la espera de que se logre la concesión para recibir agua en las 35 mil hectáreas de siembra que poseen, proveniente de la Presa Huites, con lo que se busca evitar limitantes en la producción agrícola.

Mónica Gutiérrez, presidenta del Módulo #1 de Riego y representante de los productores, describió que actualmente sólo se les dota de agua para 19 mil hectáreas, al formar parte del Distrito de Riego 076, lo que representa un incumplimiento.

imagen-cuerpo

Con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, dijo que se está atendiendo el tema en la búsqueda de recuperar esa concesión que se les retiró en su momento, por lo que hay confianza en que las gestiones rindan frutos y reciban el recurso hídrico que requieren.

Gutiérrez señaló que el acceso al agua para el Fuerte Mayo no es una petición nueva, sino un derecho escriturado desde hace décadas por el Gobierno Federal, por lo que confían en que se respete y se garantice su cumplimiento a corto plazo.

imagen-cuerpo

Contar con este recurso, mencionó, es vital para la estabilidad agrícola y social de la región, donde cientos de familias dependen directamente de la producción del campo, al emplear hasta al 80 por ciento de los habitantes.

imagen-cuerpo

"Nos corresponde una concesión de 35 mil hectáreas, pero por ahora sólo tenemos agua para 19 mil. Necesitamos fortalecer la infraestructura y asegurar el derecho completo de uso del recurso"

Mónica Gutiérrez

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
Malbaratan terrenos en el Valle del Yaqui
Agrícola

Malbaratan terrenos en el Valle del Yaqui

Octubre 30, 2025

Ante la crisis que priva en el campo, productores tienen que vender tierras y maquinaria

Invaden barcos áreas prohibidas
Agrícola

Invaden barcos áreas prohibidas

Octubre 29, 2025

Afectan a pescadores ribereños y dañan el ecosistema: Frente Pesquero

Reciben productores el apoyo prometido
Agrícola

Reciben productores el apoyo prometido

Octubre 28, 2025

Así consideraron el recurso de 10 dólares al trigo cristalino los Distritos de Riego del Río Mayo y Río Yaqui