Demanda DRRY más agua

El Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) solicitó un volumen adicional de agua para uso agrícola a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La demanda es de 430 millones de metros cúbicos, que se sumarían a los 650 millones de metros cúbicos provenientes de Presas, más los 400 millones de metros cúbicos de pozos, indicó Mario Alberto Pablos Domínguez.

El presidente del DRRY apuntó que, de autorizarse el volumen referido, podría bajar el precio del millar de metros cúbicos de agua para riego.

El volumen corresponde a las aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui captadas en octubre, en la fecha solicitada.

Resaltó que, con un precio de 400 pesos por millar de metros cúbicos, se alcanzan a cubrir los costos de operación del DRRY, así como los de infraestructura y operación.

Apuntó que con 430 millares de metros cúbicos adicionales se podrían irrigar hasta 45 mil hectáreas más, sumando a las 127 mil autorizadas para el presente ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026, lo que daría un total de 172 mil de las 220 mil hectáreas del Valle del Yaqui.

Pablos Domínguez informó que ya han sostenido dos reuniones con directivos de Conagua, donde se analiza la propuesta.