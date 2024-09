Deforestación sin freno en el Sur de Sonora; apicultores piden atención de las autoridades

Los apicultores del Valle del Yaqui, denunciaron que ninguna autoridad se responsabiliza del ecocidio que se registra en la Entidad

Por: Luz del Carmen Paredes

Ante el daño a la apicultura por la deforestación en el Valle del Yaqui, priva la desesperación entre los apicultores del sur de Sonora.

Manifestaron que, pese a las denuncias que han presentado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se atiende y la deforestación continúa acabando con las especies endémicas de la región, no solamente los mezquites.

"Están acabando con los bosques, dañando el ecosistema, ya que no solo destruyen las colmenas", señalaron.

Los apicultores del Valle del Yaqui, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, denunciaron que ninguna autoridad se responsabiliza del ecocidio que se registra.

"Es lamentable ver que están desapareciendo los bosques de especies endémicas, y con ello la apicultura en el sur de Sonora, porque cada vez son menos los que se dedican a esta actividad", sostuvieron.

Llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que la mortandad de abejas impacta a todos, porque se pone en riesgo la producción de alimentos.

"No solo está en riesgo la apicultura, y es lo que no ven las autoridades, que no atiende las denuncias", reiteraron.