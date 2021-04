Declaraciones de alcaldesa de Hermosillo avergüenzan a Marea Verde

Ante las declaraciones de Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, integrantes del colectivo Marea Verde se sienten avergonzadas de que su alcaldesa se refiriera a ellas como "taradas" por las ideologías que han manifestado en cuanto al aborto legal.

Andrea Sánchez, integrante de Marea Verde, dijo que la presidenta municipal no supo de lo que estaba hablando, por lo que pidió mejor no hacer referencia si no se conocen las causas o el motivo de la lucha.