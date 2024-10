Maleza invade terrenos y canales del Valle del Yaqui

Ante la inseguridad que priva entre los productores por la falta de agua, no han iniciado con los trabajos de preparación de sus tierras.

El sector se está descapitalizado y no hay recursos para invertir en el rastreo, por lo que demandan la intervención del Gobierno Federal para que implemente un programa emergente, a fin de mantener la sanidad del Valle del Yaqui.

En un recorrido realizado por Diario del Yaqui, se puede ver como la maleza invade terrenos agrícolas y canales de riego.

Francisco García Valenzuela, indicó que mucha tierra se va a quedar sin sembrar, porque no tienen pozos cercanos, lo que implica que el productor al no tener avío, no podrá invertir en el rastreo de los terrenos.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

Reiteró que el Gobierno Federal debe atender la situación de emergencia que impacta al sur de Sonora, ante la sequía.

"Ya hay gestiones por parte de los organismos, falta ahora que aterricen los recursos, porque está en riesgo la sanidad del Valle del Yaqui, por la proliferación de ratas de campo y otros animales, causando afectaciones a los cultivos establecidos", apuntó.