China confina una ciudad entera por dos casos de covid

Tratándose de la pandemia, el Gobierno de China no se anda por las ramas, y debido a los dos casos de Covid-19, determinó aislar a toda una ciudad.

Se trata de Anyang, la tercer cuidad del gigante asiático que, por disposición de la República, ordenó el confinamiento, aunado a que están próximos los Juegos Olímpicos de Invierno.

Noticia Relacionada Hermosillo y Cajeme, donde más maltratan a los animales

PUBLICIDAD

En Anyang viven aproximadamente cinco millones y medio de personas, y la medida es aplicada desde el lunes, por la noche, tras darse a conocer dos positivos de la enfermedad, pero de la variante Ómicron.

Por ello, y a raíz de los rebrotes, los ciudadanos no podrán salir de sus casas, además de que queda prohibida la circulación automotor no esencial, además de ordenarse el cierre de negocios donde no se comercialicen productos realmente necesarios.

Al momento, las autoridades chinas no han determinado la duración del confinamiento, pero se dio a conocer una medida que facilitará pruebas masivas, procedimiento estándar en la estrategia para identificar y aislar a los infectados a la brevedad posible.