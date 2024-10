Sin repuntar captura de camarón en el sur de Sonora

La captura de camarón no repunta en el sur de Sonora, pescadores ribereños manifestaron que esta es una de las peores temporadas.

Precisaron que la producción es baja, entre cinco y diez kilos, lo que impacta al sector pesquero, ya que todo el año esperan el levantamiento de la veda, por ser la pesquería más importante.

"Ya son tres años con baja producción y talla del crustáceo, pero este año se agudizó", indicaron pescadores de la Bahía del Tobari en el sur de Sonora.

"No sabemos si es por que salimos muy tarde, o por la sobreexplotación, se necesita mayor vigilancia para frenar el saqueo", opinaron

Muchos pescadores han optado por salir a la captura de otras especies, como sierra y jaiba, ya que la pesca del crustáceo no es rentable,

El panorama para el sector es crítico, no hay camarón, y el poco que están sacando no tiene talla, dijeron, por lo que van a volver a caer en cartera vencida, porque no están sacando ni para pagar el avío.

"Los campos pesqueros lucen desolados, no se ve el movimiento de otros años, antes había trabajo para todos", lamentaron.