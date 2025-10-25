Realizan Feria Ambiental

Con la finalidad de concientizar sobre la importancia de mejorar y preservar nuestro entorno, ayer viernes fue inaugurada la Primera Feria Ambiental Regional del Mayo, organizada por la asociación Acción Verde, con el apoyo del Ayuntamiento de Navojoa y diversas escuelas, organizaciones civiles, empresas y ciudadanía en general.

En un evento realizado en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes felicitó a todos los integrantes de Acción Verde por esta iniciativa, que se suma a varias que han realizado, como la reforestación en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna.

En su mensaje, destacó que en este tema de la ecología, como en otros rubros, se necesita la participación de todos los sectores y personas para salir adelante y lograr una mejor calidad de vida.

"Por eso, cuando nosotros iniciamos en la Presidencia Municipal, nuestro lema fue: Navojoa nos necesita a todos, porque se requiere que todos y cada uno se involucren, ya que es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer", señaló.

Por su parte, el presidente de Acción Verde, Germán Delgadillo, subrayó la importancia de atender los problemas del medio ambiente en nuestra región, los cuales, desafortunadamente, han aumentado en los últimos años.

"Buscamos impulsar la conciencia ecológica, promover la sostenibilidad y fortalecer las acciones colectivas y estamos seguros que, con la participación de todos ustedes, se enriquecerá este importante encuentro, contribuyendo a consolidar un futuro más sustentable", agregó.

Durante la Feria Ambiental hubo conferencias y paneles con especialistas en medio ambiente; exposiciones de proyectos comunitarios, empresariales y académicos; actividades culturales y educativas para todas las edades; espacios de vinculación y alianzas estratégicas.

Este sábado 25, de 7:30 a 10:00 de la mañana, se llevará a cabo una reforestación en la Unidad Deportiva Municipal Faustino Félix Serna.

"Seguiremos sembrando conciencia, sumando voluntades y trabajando por un futuro más limpio, justo y sostenible para las nuevas generaciones"

Jorge Elías