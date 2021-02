Baba de nopal beneficia la salud

El nopal es un excelente alimento para incluir en nuestra dieta, gracias a su alto contenido nutricional. Sin embargo, uno de los factores que desalienta su consumo es que a algunas personas les causa disgusto el mucílago o "baba" que desprende al cortarse; tanto es así que existen diferentes técnicas de cocción para eliminar dicha sustancia. Hoy te explicaremos por qué es buena idea que la consumas.

Jaime Lizardi Mendoza, académico de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), explicó que el mucílago de nopal está compuesto, principalmente, por fibra soluble (carbohidratos complejos) que no digerimos, ya que no contamos con las enzimas digestivas para su aprovechamiento de forma nutricional. No obstante, la fibra es relevante para el funcionamiento y salud del sistema digestivo. Además, también contiene algo de proteína y minerales como calcio y magnesio.