Avanza inyección de nubes

En Sonora no se han dado las condiciones necesarias para avanzar y tener mejores resultados con el programa de inyección de nubes con yoduro de plata, indicó Jorge Guzmán Nieves.

Aquí dependen de la nubosidad que se presente y no ha habido condiciones, consideró que sí ha servido en parte, pero no se ha cumplido con las expectativas, porque simplemente no ha habido las condiciones.

Esperamos que en agosto se presente el tipo de nubosidad que se requiere para la inyección de yoduro de plata, programa manejado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).