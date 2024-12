Aumenta cáncer en el Mayo por agroquímicos

Es muy difícil obtener las cifras oficiales, pero la Región del Mayo ocupa uno de los primeros lugares de cáncer en Sonora, debido al uso incorrecto e indiscriminado de agroquímicos, afirmó el ecologista Máximo Ibarra Borbón.

Reconoció que la utilización de esos productos ha disminuido mucho en los dos últimos ciclos agrícolas, debido a la reducción de siembras por la falta de agua, pero el problema persiste.

El ambientalista, quien lleva más de 30 años en la lucha contra ese problema, periodo en el que realizó varias huelgas de hambre y diversas manifestaciones de protesta, consideró que a las autoridades de Gobierno les ha faltado más firmeza y compromiso en este asunto.

Indicó que, de acuerdo a estudios realizados por diferentes organismos sobre plaguicidas peligrosos usados en el sur de la Entidad, nueve de las diez sustancias más utilizadas presentan toxicidad aguda y crónica, que afectan al ecosistema y son cancerígenos.

Asimismo, Ibarra Borbón señaló que los agroquímicos no son manejados adecuadamente por los trabajadores, quienes no usan el equipo de protección personal, además de que no son capacitados y muchos laboran en forma temporal.

Dijo que el problema se agrava porque luego llegan a sus casas y contaminan a sus familias a través de la ropa, ya que no hay una cultura de prevención en este tema.

"También sigue la práctica de tirar, en las orillas de canales, drenes y en todos lados, los envases con residuos tóxicos, los cuales contaminan y dañan la salud de las personas", añadió.

El ecologista demandó una atención prioritaria y responsable por parte de los tres niveles gubernamentales, así como de los diputados y senadores, "pero no se ve que quieran enfrentar los muchos y grandes intereses de los poderosos".

"Las autoridades ya no deben hacerse de la ´vista gorda´; hay que demostrar lo que dicen de que son diferentes", Máximo Ibarra